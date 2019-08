Für diese Rubrik bitten wir Leserinnen und Leser laufend um Denkspielvorschläge. Die heutige Aufgabe bekamen wir von Andreas Reuter aus Hamm:

Auf einigen Flughäfen gibt es diese Laufbänder für Passagiere. Für Felix und Jana ist das, als sie mit ihren Eltern zu den Großeltern ins Ausland fliegen wollen, ein inspirierendes Erlebnis. In der Wartezeit vor dem Boarding beginnen sie einige selbst erdachte Situationen mit dem Band durchzurechnen. Ihre Mutter, von Beruf Informatikerin, denkt sich auch eine Aufgabe aus, und die geht so: Ein Band kann mit unbekannter Geschwindigkeit zwischen A und B laufen, auch die Entfernung zwischen A und B ist unbekannt. Steht dieses Band, so braucht eine Person, darauf zu Fuß normal gehend, 60 Sekunden von A nach B. Läuft das Band, schafft die Person es mit gleicher Schrittgeschwindigkeit in 42 Sekunden. Wie lange aber braucht sie auf laufendem Band von B nach A? nd