Der Internationale Währungsfonds (IWF) lässt seinen Liebling, Argentiniens Präsidenten Mauricio Macri, noch nicht fallen. Argentinien will sich mit einer Umschuldung finanziell Luft verschaffen. Entsprechende Verhandlungen mit Inhabern von Staatsanleihen und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) hatte Finanzminister Hernán Lacunza angekündigt. IWF-Sprecher Gerry Rice sagte dazu: »Wir verstehen, dass die Regierung diesen Schritt gemacht hat, um für Liquidität zu sorgen und die Reserven zu schützen. Wir stehen in diesen herausfordernden Zeiten an der Seite von Argentinien.«

