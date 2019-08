27. August 1989: Beeindruckt von der Gartenkunst auf der IGA in Erfurt, die wir am Wochenende en famille besuchten, machten wir uns heute auf unserer Datsche zu schaffen. Ist schwerer als gedacht, eine auch nur minimalst annähernde Pracht wie auf der Internationalen Gartenbauausstellung auf unseren wenigen Quadratmetern Erde zu zaubern. Nicht nur dass die auf der IGA zu sehenden Sträucher und Blumen, vor allem die exotischen, schwer zu besorgen sind. Deren weitläufiges Gelände bietet viel mehr Möglichkeiten abwechslungsreicher Gestaltung, inklusive Fontänen. Die Kinder wollen, dass ich einen Springbrunnen baue. Es ist versprochen, aber vertagt. Schließlich muss das logistisch durchdacht, finanziell kalkuliert und materiell abgesichert werden. Wo kriege ich Messingrohre, Zierstein und Emailleplatten? Der 1959 vom Landschaftsarchitekten Reinhold Linger geschaffene Park in Erfurt, in dem zwei Jahre darauf die 1. Internationale Gartenbauau...

