Foto: nd/Nicolas Šustr

»Wir wollen nicht noch einmal zehn Jahre warten«, sagt Wolfgang Triebel, Mieterbeirat bei der landeseignen Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) für ein Friedrichshainer Wohngebiet nordwestlich des Ostbahnhofs. Er fordert eine verbindliche Festschreibung der rechtlichen Stellung der Mieterbeiräte bei den sechs städtischen Wohnungsunternehmen sowie eine sinnvolle Struktur für die Zusammenarbeit mit den 2016 neu eingeführten Mieterräten, die Vertreter in die Aufsichtsräte der Unternehmen entsenden. »Nicht zu Ende gedachte Entscheidungen der Politik haben Mieterbeiräte und Mieterräte de facto zu Konkurrenten gemacht«, beklagt Triebel. All das soll sich in einem novellierten Wohnraumversorgungsgesetz wiederfinden.

Es ist der Auftaktvortrag der vierten Konferenz der Initiativgruppe der Mieterbeiräte, am Freitagnachmittag im gut gefüllten Saal der Bezirksverordnetenversammlung Mitte. Bereits vor Jahrzehnten wurden die Mieterbeiräte zunäch...