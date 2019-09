Der Homo neanderthalensis war weniger klug als gedacht. Die Wissenschaft hatte bislang die Herstellung von Birkenpech als Klebstoff für ein Zeichen seiner höheren geistigen Fähigkeiten erachtet. Forscher aus Tübingen und New York widersprachen dem nun. Der Stoff entstehe ganz einfach bei der Verbrennung von Birkenrinde an Flusskieseln, das Herstellungsverfahren sei also keineswegs aufwendig und wohl eher mehrmals spontan von den Neandertalern entdeckt worden. Auch was die geistigen Fähigkeiten des Homo sapiens betrifft, sind neue Zweifel aufgekommen. Gemeinhin hält man hierzulande die Demokratie für ein Kennzeichen höher entwickelter Gesellschaften. Doch eine gewachsene Zahl von Wählern in Brandenburg und Sachsen hat nunmehr versucht, diese aufwendig herzustellende Staatsform mit Kreuzen auf Zetteln ganz einfach abzuschaffen. Auch ist die Hoffnung gering, dass sie die Demokratie als erstrebenswertes Projekt spontan wiederentdecken. rst