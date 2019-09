In dieser Verfassung dürften die Schnelllerner des 1. FC Union noch öfter zum Favoritenschreck werden. Angetrieben von einer beeindruckenden Kulisse im kleinen, feinen Stadion An der Alten Försterei machten die Eisernen das, wofür sie stehen: Fußballspielen mit Leidenschaft. »Wir sind bereit zu investieren, hier ist ein Team am Arbeiten«, erklärte Trainer Urs Fischer: »Wir waren eklig.«

Der Jubel der Fans wollte nach dem 3:1 am Samstag gegen Borussia Dortmund nicht enden. Immer wieder hallten Freudenschreie durchs Stadion mit 22 012 Zuschauern. »Es war für uns ein Schlüsselspiel, das uns gezeigt hat, dass wir wirklich angekommen sind«, sagte Neven Subotic. »Heute haben wir gezeigt, wenn Dortmund oder andere Vereine auf dem Niveau kommen, dann werden wir denen nichts schenke...