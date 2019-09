Am späten Sonntagnachmittag hatte die Hisbollah mit bis zu drei Panzerabwehrraketen auf einen militärischen Beobachtungsposten der israelischen Streitkräfte in dem Ort Avivim auf der israelischen Seite der Grenze zerstört. Die Besatzung des Militärfahrzeugs sei getötet oder verletzt worden, berichtete der Nachrichtensender Al Manar, der der Hisbollah nahesteht. Kurz darauf feuerte die israelische Artillerie Granaten auf den libanesischen Grenzort Maroun al-Ras.

Eine israelische Drohne drang in den libanesischen Luftraum ein und warf über den von beiden Ländern umstrittenen Scheeba-Farmen brennendes Material ab. Ein Waldgebiet sei in Brand gesetzt worden, hieß es aus libanesischen Militärkreisen. Man sei mit den UNIFIL-Truppen in Kontakt.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu bestätigte den Abschuss von 100 Granaten auf den Südlibanon und »weitere Maßnahmen«. Er habe di...