Sie traf mich wie ein Schlag ins Gesicht. Boom, da war sie: die Hitze Südchinas. Kennen Sie diese Tropenhäuser in Zoos, in denen man mal Pflanzen und Tiere aus dem tropischen Urwald sehen kann - und aus denen man nach zehn Minuten wieder raus will, weil die Klamotten, längst durchnässt, an einem kleben? So fühle ich mich, seitdem ich am Flughafen von Shenzhen den Flieger verlassen habe.

Ich hätte besser vor der Reise mal auf den Globus geschaut, um zu erkennen, dass der Spielort der deutschen Basketballer in Sachen Breitengrad mit der Sahara mithalten kann. Nur dass es hier eben nicht staubtrocken ist, sondern an 15 Tagen regnet - im Sommermona...