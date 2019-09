Was soll das sein

Oskar Lafontaine Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken. Die SPD muss sich aus Sicht des früheren Vorsitzenden Oskar Lafontaine vor allem inhaltlich neu aufstellen. »Das Problem der SPD in den letzten Jahren waren nicht allein die Vorsitzenden. Das Problem der SPD ist ihre Politik«, erklärte der saarländische LINKE-Landtagsfraktionschef in Saarbrücken. Die SPD habe »20 Jahre lang immer wieder eine Politik gegen die Mehrheit der Bevölkerung gemacht«. Sie werde nur eine Chance haben, »wenn an der Spitze Personen stehen, die die verheerende Politik der letzten Jahre nicht zu verantworten haben und die die sozialen Interessen der großen Mehrheit der Bevölkerung wieder glaubwürdig vertreten«. dpa/nd

