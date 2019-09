Mit dem Ostbot alles Wichtige rund um die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen auf das Smartphone erhalten . Als Abonnent*in erhalten Sie immer eine Mitteilung per Whatsapp, wenn es Neuigkeiten zu den Wahlen gibt.

In einer Radiosendung hatte Mazurek 2016 einen angeblichen »Zigeuner-Terror gegen anständige Leute« angeprangert und Angehörige der Roma-Minderheit als Schmarotzer bezeichnet, die »nichts für unser Volk tun und nichts zu unserem Staatshaushalt oder unserer Kultur beitragen, sondern sich umgekehrt entschieden haben, ein asoziales Leben zu führen und unser Sozialsystem auszusaugen«.

Bratislava. Die slowakische Justiz hat erstmals einem Abgeordneten wegen rassistischer Hetze seinen Parlamentssitz entzogen. Mit der endgültigen Verurteilung des Rechtsextremisten Milan Mazurek beendete das Oberste Gericht in Bratislava am Dienstag ein schon seit 2017 laufendes Gerichtsverfahren. Der seit 2016 für die rechtsextreme Volkspartei Unsere Slowakei LSNS im Parlament sitzende Mazurek muss außerdem eine Geldstrafe von 10 000 Euro bezahlen, weil er Angehörige der Roma-Minderheit pauschal herabgewürdigt hatte.

