Das muss nicht sein. Foto: ROLAND/Rechtsschutz

Die Frage, was man bei einer Ruhestörung tun kann, wird immer wieder gestellt.

Wann Streit programmiert ist

Wenn der Bass aus der nachbarlichen Wohnung zu später Stunde laut dröhnt, kann dies so manches Mal für eine schlaflose Nacht sorgen. Doch eigentlich gibt es genau festgelegte Ruhezeiten. Die Nachtruhe gilt von 22 Uhr bis 6 oder 7 Uhr. In dieser Zeit müssen jegliche Geräusche auf Zimmerlautstärke reduziert werden.

Für die Mittagsruhe gibt es hingegen keine bundeseinheitliche Regelung. Innerhalb von Mietparteien lohnt sich daher ein Blick in die Hausordnung, in der häufig Ruhezeiten geregelt sind, wobei in Hausordnungen allerdings keine überzogenen Ruhezeiten geregelt sein dürfen. An Sonn- und Feiertagen gilt eine ganztägige Ruhezeit.

Bekanntlich empfindet jeder Mensch etwas anderes als Lärm. Wie wird beispielsweise Zimmerlautstärke definiert? Es gilt der Richtwert, dass Geräusche gar nicht oder nur sehr schwach durch verschlossene Tü...