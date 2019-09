Werkzeugmacher – ein Beruf mit Zukunft Foto: ZB/Martin Schutt

»Viele Leute meinen, Werkzeugbau bedeute Hammer und Meißel«, sagt Ralf Dürrwächter, Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Werkzeug- und Formenbauer. Werkzeugmechaniker fertigen aber keine Utensilien für den Hausgebrauch, sondern Spritzguss-, Press- und Prägeformen sowie Stanz- und Umformwerkzeuge, wie sie in der industriellen Serienproduktion und im Maschinenbau gebraucht werden.

Außerdem fügen sie Bauteile und Baugruppen zu Werkzeugen zusammen und stellen feinmechanische und chirurgische Instrumente her, fügt Dürrwächter bei der Beschreibung des Berufsbildes hinzu,

»Es macht einfach Spaß. Man hat ein Rohmaterial und sieht dann, was man alles daraus machen kann«, schildert der 19-jährige Niklas Welsch, der bei Pfletschinger & Gauch Formenbau in Plochingen (Baden-Württemberg) eine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker absolviert. Pfletschinger & Gauch Formenbau stellt Formen für den Kunststoffspritzguss her, die unter anderem in der Medizi...