Seit Anfang des Monats übernehmen alle gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die medikamentöse Prophylaxe gegen HIV. Experten sprechen von einem wichtigen Schritt, um die Zahl der Neuansteckungen zu senken. Dabei sieht es so aus, dass Deutschland in Sachen HIV/Aids grundsätzlich auf einem guten Weg ist. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen sank 2017 gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent auf 2700. Ganz anders sieht es aber bei weniger bekannten oder weniger beachteten sexuell übertragbaren Krankheiten (engl. Sexually Transmitted Infections, kurz STI) aus.

So wurden 2017 dem Robert-Koch-Institut bundesweit 7476 Fälle von Syphilis gemeldet, vier Prozent mehr als 2016. Ein in diesem Juli veröffentlichter Bericht des Europäischen Zentrums für Krankheitsprävention und -kontrolle wies darauf hin, dass sich die Zahl der bestätigten Syphilis-Infektionen seit 2010 in Deutschland mehr als verdoppelt hat, womit die Bundesrepublik zu den Sp...