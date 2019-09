Menschen in Not: Essensausgabe an Obdachlose am Bahnhof Zoo Foto: dpa/Sören Stache

»So angespannt wie der Berliner Wohnungsmarkt jetzt ist, reicht schon ein kleines Problem, um auf der Straße zu landen«, sagt Elfriede Brüning, die seit 30 Jahren für die Zentrale Beratungsstelle für Wohnungslose in der Moabiter Levetzowstraße 12 a arbeitet - und diese mittlerweile seit zwei Jahrzehnten leitet. Die Beratungsstelle feiert an diesem Mittwoch ihr 40-jähriges Bestehen. Sie ist so notwendig wie nie zuvor, schaut man auf die Zahlen der von Wohnungslosigkeit betroffenen und bedrohten Berliner*innen. Im Jahr 1974 sprach der Senat von 3800 Obdachlosen in West-Berlin. Die meisten hielten sich am Bahnhof Zoo auf, der damals zentraler Hauptbahnhof war. 45 Jahre später leben in der zum Regierungssitz aufgestiegenen Stadt nach Schätzungen von Wohlfahrtsverbänden bis zu 10 000 Menschen auf der Straße.

Seit 1979 finden Betroffene in der mittlerweile von Caritas und Stadtmission betriebenen Beratungsstelle Hilfe. Zunächst noch in zwei ...