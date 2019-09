Hongkong: Ein Sekundarschüler nimmt nach dem Ende der Ferien an einem Schulstreik teil und trägt auf einer Seite seiner Brille eine Abdeckung mit der Aufschrift des Namens einer Frau, die bei den prodemokratischen Protesten in der Sonderverwaltungszone verletzt wurde. Foto: Kin Cheung/AP/dpa

Es ist ein entlarvende und zugleich auch sehr realistische Einschätzung der Regierungschefin Hongkongs: Carrie Lam sieht sich nicht in der Lage, die Krise in der chinesischen Sonderverwaltungszone zu lösen. Als Regierungschefin sollte sie deshalb zurücktreten.

Auch, wenn sie am Dienstag die Rücktrittsabsicht dementierte: Dass sie zumindest darüber nachdenkt, beweisen die geleakten Aufnahmen eines Gespräches von ihr mit Wirtschaftsvertretern. Auf Englisch ist Lam zu hören, wie sie um Entschuldigung für die Verwüstung Hongkongs bittet: »Wenn ich eine Wahl hätte, wäre es das Erste zurückzutreten, sich aufrichtig zu entschuldigen.« Für einen Regierungschef sei es »unverzeihlich, dieses große Chaos in Hongkong verursacht zu haben.« Lam weiter: Sie selbst habe nur sehr beschränkte Möglichkeiten, die Krise in Hongkong zu lösen. Für die Regierung in Peking seien die Massendemonstrationen eine Angelegenheit nationaler Sicherheit und Souveränität geworden.

Es ist genau dieser Einfluss Pekings auf Hongkong, gegen den die Menschen seit Monaten auf die Straße gehen. In Lam sehen viele Hongkonger eine Repräsentantin Pekings. Der Rücktritt Lams, die sich sowieso nicht in der Lage sieht, den Konflikt beizulegen, könnte so für eine Pause sorgen, die die Stadt dringend braucht.