Anita Lasker-Wallfisch Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Ihr Geschichte erinnert an die von Anne und Margot Frank. Wie jene in einer assimilierten deutsch-jüdischen Familie geboren, nur nicht in Frankfurt am Main, sondern in Breslau (heute Wrocław), wurden auch Anita und Renate Lasker Opfer des mörderischen deutschen Antisemitismus. Während jedoch Anne und Margot im März 1945 elendig in Bergen-Belsen starben, hatten Anita und Renate das kostbare Glück, zwei Wochen darauf die Befreiung des Lagers durch britische Truppen zu erleben.

Am 17. Juli 1925 als jüngste von drei Töchtern des deutschen Rechtsanwalts Alfons Lasker und dessen Frau Edith, einer Violinistin, geboren, die 1942 nach Auschwitz deportiert un...