Foto: imago images/tagesspiegel/Kai-Uwe Heinrich

Frankfurt (Oder). Angesichts der drastischen Verluste der Linkspartei bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg hat der Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), René Wilke (LINKE), laut nachgedacht über eine Vereinigung seiner Partei mit der SPD, die ebenfalls Verluste hinnehmen musste. Wilke sagte am Montagabend im Fernsehen: »Ich glaube, dass sich die LINKE und die SPD in Zukunft ernsthaft fragen müssen, ob es langfristig eine Berechtigung für beide Parteien gibt.«

Am Dienstag führte Wilke auf Nachfrage aus, er wisse um die großen Hürden. Ihm sei bewu...