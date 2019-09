Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Der Windenergiegipfel am Donnerstag im Bundeswirtschaftsministerium ist eher eine Windvolksversammlung. So sollen etwa 50 Vertreter für zweieinhalb Stunden bei Ressortchef Peter Altmaier (CDU) zusammenkommen, darunter umstrittene Anti-Windenergie-Bürgerinitiativen wie »Vernunftkraft«. Beschlüsse oder andere Papiere sollen vom Ministerium nicht vorbereitet worden sein.

Die Geschäftsführerin des Verbandes Kommunaler Unternehmen (VKU), Katherina Reiche, reagierte deshalb am Mittwoch gegenüber den Medien zurückhaltend auf die Frage, was sie sich denn von dem Treffen erhoffe. Von Altmaier erwarte ihr Verband, dass der Minister einen »Korridor« aufzeige, den er gesetzgeberisch und regulativ angehen will. Zwar wolle der VKU zum Beispiel keine bundesweit einheitlichen Abstandsregelungen, aber mehr Bundes-Vorgaben für die Raumordnung und Planung.