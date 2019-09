Im ersten Kalten Krieg funktionierte das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens. Es wurde vor allem durch Atomwaffen und Raketen gesichert. Wer zuerst schießt, stirbt als Zweiter. Dass man sich dessen bewusst war, sorgte für mehr Besonnenheit, aber nicht für ein Ende des Wettrüstens.

Während das Raketenrüsten weitergeht, wachsen neue und zumeist unsichtbare Bedrohungen. Sie kommen aus dem »Cyberraum«. Sie abzuwehren, ist so notwendig wie legitim. Doch: »Das Ziehen von klaren definitorischen Grenzen zwischen Angriff und Verteidigung ist kaum möglich.« Auch seien die technischen Mittel für eine »offensive Abwehr« von Angriffswerkzeugen nicht zu unterscheiden. So steht es in einem aktuellen, von der Linksfraktion erbetenen 18-Seiten-Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages. Darin wird festgestellt, dass ein digitaler Rüst...