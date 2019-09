Stillgestanden! Von nun an weht hier ein anderer Wind! In den Gauen Sachsen und Brandenburg stehen wir zwar erst kurz vor der Machtergr… äh, dem Machtantritt. Das wird uns allerdings nicht daran hindern, an dieser Stelle schon mal unser derzeit in Vorbereitung befindliches Presseoptimierungsgesetz anzukündigen: Fragwürdige Kommentare unkundiger »Journalisten« werden künftig durch hübsche Bilder von deutschen Schäferhunden ersetzt, und statt »neues deutschland« gibt es bald ein ganz neues Deutschland, wenn Sie verstehen, was wir meinen (Zwinkersmiley). Ab nächster Woche wird übrigens diese fremdwortverseuchte, linksgrünversiffte Rubrik hier nicht mehr »unten links« heißen, sondern »oben rechts«. Sie wird künftig allerlei Erquickliches und Erbauliches enthalten und keine zersetzende deutschlandfeindliche Hetze mehr. Die Schriftleitung ist bereits informiert. Und jetzt: Entspannen Sie sich. Alles wird leiwand, wie unsere Freunde in der Ostmark sagen. tbl