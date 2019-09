Nur etwa einer von Hundert Beschäftigten in Berlin nimmt sein Recht auf Weiterbildung wahr. Dabei stehen laut Bildungsurlaubsgesetz allen Angestellten fünf Tage bezahlter Bildungsurlaub pro Jahr zu. Eine neue Kampagne hat zum Ziel: das Recht auf Bildungsurlaub bekannter zu machen und die allgemeine Akzeptanz zu vergrößern.

Arbeitssenatorin Elke Breitenbach (LINKE) und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) stellten die Kampagne »Zeit für Bildung« am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, Thomas Gill, in Berlin vor. Die Kampagne wird zunächst einen Monat lang im Stadtraum sichtbar sein: Plakate in U- und S-Bahnen, Bahnhöfen sowie an Litfaßsäulen und 60 000 Postkarten sollen das Recht auf Bildungsurlaub bekannter machen. Den Senat und die Landeszentrale für polit...