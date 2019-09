Diana Golze, eine der Parteivorsitzenden der Partei Die LINKE in Brandenburg Foto: dpa/Christophe Gateau

Die brandenburgische LINKE hat die Schockstarre nach dem Wahldebakel am Sonntag kaum überwunden und weiß offensichtlich keine befriedigende Antwort auf die logische Frage, ob ein Neuanfang anders als in der Opposition einen Sinn hat. Sie weiß aber zwei Tage nach der Wahlschlappe bereits, dass sie »sehr ernsthaft« sondieren möchte, ob eine rot-rot-grüne Koalition möglich ist. Das klingt erst einmal so, als hätten die verantwortlichen Genossen Scheuklappen auf beziehungsweise einen auf Ministerposten fixierten Tunnelblick.

Ganz so einfach ist es aber nicht. Denn tatsächlich richteten sich die Abgeordneten...