Arthur Nicholas Soames war 36 Jahre Mitglied der Tory-Fraktion. Foto: imago images/ZUMA Press

36 Jahre schon ist Sir Arthur Nicholas Soames Abgeordneter im britischen Parlament. Seit 1983 war er Abgeordneter der Tories. Nun nicht mehr: Soames gehört zu den 21 Brexit-Abweichlern, die von Premierminister Boris Johnson aus der Fraktion geschmissen wurden.

Soames ist dabei nicht irgendwer. Der 71-jährige ehemalige Staatsminister im Verteidigungsministerium stammt von so etwas wie einer britischen Politikerdynastie ab. Sein Vater Nick Soames war Botschafter in Frankreich und der letzte Gouverneur der Kolonie Rhodesien. Berühmter ist allerdings sein Großvater: Winston Churchill. In einem Interview erzählte Soames einst, wie er 1953 im Alter...