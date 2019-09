Proteste gegen den Verkauf der Häuser Reichenberger Straße 86, 86 a und Glogauer Straße 9 Foto: GloReiche Nachbarschaft

Das Café Filou ist das Herz des Reichenberger Kiezes in Kreuzberg - es soll nun gemeinsam mit dem Haus, in dem es sich befindet, von einem Immobilieninvestor mit Sitz in Luxemburg aufgekauft werden. Neben der französischen Bäckerei sind die drei Häuser in der Reichenberger Straße 86 und 86 a sowie der Glogauer Straße 9 betroffen. Die Anwohnerinitiative GloReiche Nachbarschaft, deren Namen sich aus den beiden Straßennamen zusammensetzt, protestiert gegen den Verkauf der Häuser und fordert den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg auf, von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen.

Im Reichenberger Kiez wurde bereits in der Vergangenheit Stadtgeschichte geschrieben: Nach wochenlangem Protest gegen die bevorstehende Schließung des Filou konnten die Anwohner*innen im März 2017 den Erhalt des Cafés bejubeln. Mit Unterstützung des ehemaligen Kreuzberger Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele gelang e...