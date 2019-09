Mayer und Walter unterwegs zur Sondierung Foto: dpa/Monika Skolimowska

Die brandenburgische SPD begann am Donnerstag, erst mit der CDU und dann mit der LINKEN die Möglichkeiten auszuloten, eine Koalition zu bilden. Die CDU hat allerdings selbst ihre Aussichten geschmälert, Regierungspartei in Brandenburg zu werden. Denn in der Fraktion ist ein Streit um den Parteivorsitzenden Ingo Senftleben ausgebrochen. Senftleben weiß, welche Schwierigkeiten sich daraus ergeben. »Es ist klar, dass wir als einer von am Ende drei möglichen Partnern genauso Stabilität aufweisen müssen wie die anderen Partner«, sagte er am Donnerstag. Er verwies auf die nun am Dienstag geplante Wahl der CDU-Fraktionsspitze. »Bis dahin werden wir Gespräche führen und hoffen darauf, dass wir gemeinsam auf einen Weg kommen.«

Senftlebens Widersacher Frank B...