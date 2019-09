Schon am Mittwochabend hatte Irans Präsident Hassan Ruhani in einer Fernsehansprache verkündet, die iranische Atomenergiebehörde solle »umgehend« alle erforderlichen Maßnahmen im Forschungs- und Entwicklungsbereich ergreifen und sich an »alle Verpflichtungen in dem Bereich« nicht mehr halten.

Die Ansage kam erst Stunden nachdem Ruhani verkündet hatte, die europäischen Vertragsstaaten - Frankreich, Großbritannien und Deutschland - hätten bis Freitag Zeit, eine Lösung zur Rettung des Atomabkommens zu finden. Alternativ solle man einen Weg finden, den Handel mit Irans Ölvorkommen trotz Sanktionen weiterzuführen.

Parallel dazu verschärften die USA am Mittwoch ihre Sanktionen gegen Iran. Das US-Finanzministerium verhängte am Mittwoch Strafmaßnahmen gegen ein angebliches »Netzwerk« für Schiffslieferungen von iranischem Ö...