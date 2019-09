Aus »Gelingende Kommunikation im 21. Jh. - eine Handreichung«: »Wenn Sie sich wieder einmal so richtig überlegen fühlen möchten, beherzigen Sie folgende Tipps: Starten Sie mit einer heftigen Beleidigung und steigern sich dann langsam. Qualifizieren Sie Ihr Gegenüber möglichst schnell und gründlichst ab. Machen Sie ihm außerdem deutlich, dass es eine Gnade ist, an Ihrer Weisheit teilhaben zu dürfen - verdient hätte er es nicht. Machen Sie klar, dass Sie viel mehr verdienen. Streuen Sie häufig gruppenbezogene Abwertungen ein, die aufs Gegenüber passen: Dialekt und Landschaft lassen sich hervorragend schmähen. Beginnen Sie Sätze unbedingt wie folgt: ›Ihr seid alle ...‹, ›Ihr wart schon immer ...‹, ›Ihr werdet nie ...‹. Droht Ihnen Gewalt vom Gegenüber, retten Sie sich mit einem schnellen ›Ha, ha ha, alles Satire!‹. Die darf nämlich alles.« Ob sie auch alles muss, darüber schweigt sich die Handreichung aus dem Dünkel’schen Hochmuth-Verlag aus. Scheint trotzdem ein Bestseller zu sein. stf

