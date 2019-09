Nur die Augen schauen hervor, der Rest des Krokodils ist im trüben Wasser kaum erkennbar. Krokodile sind dafür bekannt, dass sie sich bestens getarnt an ihre Beute heranschleichen, bevor sie unvermittelt angreifen. Schwimmen oder sich auch nur in der Nähe des Wassers aufzuhalten, kann im tropischen Norden Australiens lebensgefährlich sein.

Doch eine australische Firma hofft nun, das Wasser dank Künstlicher Intelligenz (KI) sicherer machen zu können. Die Little Ripper Group hat in Zusammenarbeit mit der University of Technology in Sydney ein System entwickelt, das 16 verschiedene Meeresbewohner identifizieren kann, darunter Haie und Krokodile. Das System soll zu 93 Prozent akkurat sein. Die Drohnen verfügen über Sirenen, Lautsprecher und Schwimmhilfen, die im Notfall über Schwimmern abgeworf...