Auf der Website der US-Raumfahrtbehörde NASA kann man sehen, wo es brennt. Foto: NASA

In Amazonien befinden sich mehr als die Hälfte der verbliebenen tropischen Regenwälder der Erde. Die sind nicht nur Zentren der Artenvielfalt, sie sind bislang auch große Kohlenstoffsenken. Da ist es verständlich, dass die deutliche Zunahme von Waldbränden im brasilianischen Amazonasgebiet in diesem Sommer Naturschützer genauso beunruhigt wie Klimaforscher. Immerhin ist die Zahl der Brandstellen bereits jetzt nach Angaben des unabhängigen Instituts für Umweltforschung im Amazonasgebiet (IPAM) 60 Prozent größer als im Mittel der vergangenen drei Jahre. Mehr als 32 000 Brände bis zum 14. August sind zwar noch kein Rekordwert wie in den Jahren 2005 oder 2010, doch der Anstieg gegenüber den Vorjahren lässt sich nach Angaben der IPAM-Forscher nicht durch besondere Trockenheit im aktuellen Jahr erklären. Dabei kommt der Höhepunkt der Waldbrandsaison normalerweise erst im September. Brandstiftung im Auftrag großer Agrarunternehmen ist also üb...