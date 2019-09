Frieden und Harmonie. Schade, dass es kein sozialistisches Shangri-la gibt. Foto: Adobe Stock/phraisohn

Als Anfang dieses Jahres der Tod von Erik Olin Wright zu beklagen war, haben sich viele vor diesem außergewöhnlichen Menschen verbeugt. Was ihn unter anderem auszeichne war nach Michael Brie seine Fähigkeit, das, »was Ernst Bloch den Kältestrom des Marxismus nannte, mit dem Wärmestrom emanzipatorischer Visionen« zu verbinden.

Es scheint, als hätte auf der gesellschaftspolitischen Waage in den vergangenen Jahren das eine, eben diese Utopielust, jener hoffende Ausgriff auf eine Idee von befreiter Gesellschaft wieder etwas mehr Gewicht erhalten - nicht zuletzt deshalb, weil offenkundige soziale, ökologische und ökonomische Abgründe das andere, die kühlere Analyse, seit der großen Krise ab 2008 zurück in die Arena der veröffentlichten Kritik geholt haben. Es wird wieder Kapitalismus gesagt. Freilich, eine Alternative dazu, ist »das Einfache, das schwer zu machen ist«. Was wären »reale Utopien«? Dem danach fragenden Hauptwerk von Erik ...