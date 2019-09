Foto: AFP/John MacDougal

Sie untersuchen seit Jahren, aus welchen Gruppen die AfD ihren Zuwachs bezieht. Finden Sie die Trends Ihrer Untersuchungen in den Landtagswahlen am Wochenende in Brandenburg und Sachsen bestätigt?

Die AfD ist eine Partei der Metamorphosen. Sie startete als euroskeptische Partei, holte ihre Stimmen zunächst vor allem aus der Anhängerschaft der etablierten Parteien - der CDU, der FDP und auch der SPD im Westen und der LINKEN im Osten. Inzwischen hat sich das verändert. Die AfD rekrutiert ihre Wähler insgesamt stärker aus dem Nichtwählerlager und dort aus den unzufriedenen arbeiterlichen Schichten, aber auch aus dem Bereich der Selbstständigen, vor allem der Handwerker. Damit ist das AfD-Elektorat im Osten und im Westen unterschiedlich. Im Osten stärker im ländlichen Bereich und breiter aufgestellt; im Westen eher im abgehängten Bereich urbaner Zentren.

Wenn man die Nichtwähler außer Acht lässt, hat die CDU am letzten Wochenende...