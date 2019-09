Die LINKE enthüllt ihre Wahlziele – hier der Brandenburger Spitzenkandidat Sebastian Walter. Foto: imago images/Martin Müller

Nach der Niederlage der Linkspartei bei den Landtagswahlen vor einer Woche in Brandenburg und Sachsen war es vielfach zu hören: Kein Weiter-so! So etwas wie eine Notbremsung wird da verlangt. Und dann? Es braucht eine Erklärung, was geschehen ist und wo der Ausweg liegt. Die steht noch aus, auch wenn derzeit das Verdikt gilt: Bis zur Landtagswahl in Thüringen herrscht Ruhe. Es dauert noch sieben Wochen bis zu dieser Wahl, bei der es darum geht, wie die Wähler die Nützlichkeit des ersten linken Ministerpräsidenten in Deutschland bewerten. Streit könnte dem Ergebnis schaden, und Streit ist absehbar, wenn es um Ursachenanalyse geht.

Mit Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch haben sich allerdings die Vorsitzenden der Bundestagsfraktion selbst über diese Auflage hinweggesetzt. Indem sie eine Verantwortung der eigenen Partei für den Aufschwung der AfD in Ostdeutschland ansprachen, steckten sie das für sie offenbar entscheidende Feld ber...