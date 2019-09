Schnelle Neuwahlen sind für den in Umfragen schwachen Labour-Chef Jeremy Corbyn derzeit nicht die ideale Option. Foto: imago images/Zuma Press/Rob Pinney

Eine der dramatischsten Wochen in der neueren Geschichte der britischen Politik endete mit einer Schlappe für Tory-Premierminister Boris Johnson: Er verlor drei Abstimmungen, die konservative Mehrheit ist dahin, und sein eigener Bruder verließ die Regierung.

Die Brexit-Strategie Johnsons - notfalls ohne Deal mit der Europäischen Union aus derselben auszusteigen - hat damit zunächst einen Rückschlag erlitten. So bleibt weiterhin offen, ob, wie und wann es tatsächlich einen Brexit geben wird. In der oppositionellen Labour-Partei ist eine Debatte um den besten Zeitpunkt für Neuwahlen ausgebrochen. Manche Abgeordnete drängen auf einen möglichst baldigen Termin, andere wollen zuerst ganz sicher gehen, dass der No-Deal-Brexit mit Sicherheit abgewendet ist.

Labour hatte einen Gesetzentwurf eingebracht, der einen chaotischen EU-Austritt am 31. Oktober verhindern sollte. Dieser erhielt am Mittwoch die Zustimmung des Unterhauses. Am fo...