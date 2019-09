Er sei schon früh entschlossen gewesen, etwas mit Geld zu machen, schrieb das »Handelsblatt« einst über Stephan Engels, als es ihn zum »CFO des Monats« kürte. Als Finanzvorstand der Commerzbank macht der gebürtige Hamburger in der Tat irgendetwas mit Geld. Und das wird er auch in seinem nächsten Job tun: Im April 2020 wechselt der 57-Jährige zum dänischen Skandalinstitut Danske Bank, wie beide Geldhäuser jetzt mitteilten.

Seine Karriere begann der Sohn eines Bankers, der an der Schweizer Eliteuni in St. Gallen Finanz- und Betriebswirtschaftslehre studiert hatte, zwar in Stuttgart bei Daimler-Benz. Doch weil...