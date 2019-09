Domenico Lucano Foto: imago/A. Locri

Domenico »Mimmo« Lucano, geboren 1958 in Melito di Porto Salvo in Kalabrien, aufgewachsen in Riace, arbeitete als Lehrer und war von 2004 bis Oktober 2018 Bürgermeister von Riace. Für sein Engagement und die Aufnahme von Flüchtlingen erhielt er weltweite Aufmerksamkeit und wurde vielfach geehrt. Wim Wenders drehte 2010 den Kurzfilm »Il Volo« (Der Flug) über sein Dorf und sagte im gleichen Jahr anlässlich einer Veranstaltung zum 20. Jahrestag des Mauerfalls in Berlin: »Die wahre Utopie ist nicht der Fall der Berliner Mauer, sondern das Zusammenleben der Menschen in Riace.« Ebenfalls 2010 wurde Lucano mit dem dritten P...