Nachdem Vertreter der Thüringer CDU nach eigenen Angaben Dutzende Bäume gepflanzt haben, gibt es scharfe Kritik an der Sinnhaftigkeit dieser Aktion. Von Waldfachleuten sowohl aus dem Thüringer Umwelt- als auch aus dem Forstministerium heißt es, derzeit sei nicht der richtige Zeitpunkt, um neue Bäume in den Wald zu setzen. »Grundsätzlich gilt: Bäume werden im Spätherbst gepflanzt«, sagt eine Sprecherin des Forstministeriums. »Wenn die Erde feucht genug ist, kann es mit dem Pflanzen losgehen.« Zwar begrüßten es die Forstexperten im Ministerium, wenn je nach Boden und Baum die passenden Bäume gepflanzt würden - selbst in sehr kleinen Dimensionen. »Noch besser ist es aber, wenn sie auch den Herbst und kommenden Winter mit Kälte und Frost gut überstehen und zu gesunden, stabilen Bäumen heranwachsen«, sagt sie. »Sonst ist die ganze Arbeit umsonst.«

