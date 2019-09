Weil Herrn Mosekund für einen Freund, der einen runden, denkwürdigen Geburtstag beging, kein passendes Geschenk einfiel, sagte er bei der Gratulation kurz entschlossen: »Sie haben bei mir drei Wünsche frei.« - »Sprechen Sie bitte etwas lauter«, bat der Freund. »Gerne«, sagte Herr Mosekund. »Und wiederholen Sie bitte, was Sie eben sagten«, fügte der Freund hinzu. »Selbstverständlich«, antwortete Herr Mosekund, »aber ich weise Sie darauf hin, dass jetzt nur noch ein Wunsch übrig ist.«

Der Dokumentarfilm »The Whale and the Raven« bedient kein wissenschaftliches, sondern ein gefühliges Bedürfnis

Melanie Lueft erzählt, was sie beim Drehen von »Sexism is a bitch« über Frauen und Feminismus im Hiphop gelernt hat

