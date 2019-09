Foto: dpa/Juan Karita

Enge Kooperation zum Schutz des Regenwalds - es klingt gut, was sieben Amazonas-Anrainerstaaten am Wochenende bei ihrem Gipfeltreffen in Kolumbien beschlossen haben. Der Leticia-Pakt zeigt, dass die Regierungen angesichts der verheerenden Brände und des internationalen Drucks den Ernst der Lage erkannt haben.

Zu viel darf man aber nicht erwarten. Für Brasiliens ultrarechten Präsidenten Jair Bol...