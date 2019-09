Mitchell (l., USA) gegen Antetokounmpo (Griechenland) Foto: AFP/Nicolas Asfouri

Eine Woche lang waren die zahlreichen Schwarzmarkthändler vor dem Bay Sports Center nicht zu beneiden. Kaum jemand wollte ihnen ihre Tickets für Vorrundenspiele der Basketball-Weltmeisterschaft in Shenzhen abkaufen. Egal wie aufdringlich sie einem auch hinterherliefen: Die Spiele der Franzosen, Dominikaner, Jordanier und Deutschen hatten viele Menschen einfach nicht um jeden Preis sehen wollen. Am Samstagabend aber begann in Shenzhen die Zwischenrunde, und plötzlich liefen die Fans den Händlern hinterher: Die Stars aus der NBA sind angereist.

Die Mannschaft der USA ist offensichtlich noch immer der große Magnet für Fans weltweit, wie stark - oder schwach - sie auch immer besetzt sein mag. Da den Amerikanern am Samstag im Team der Gegner auch noch der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen NBA-Saison gegenüberstand, war den Chinesen das Duell mit Griechenland schon mal ein paar Yuan mehr wert. Giannis Antetokounmpo, ein von nigerianis...