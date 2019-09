Fast ein Jahr nach dem Projektstart von Housing First (Zuerst ein Zuhause) sind 29 Berliner Obdachlose in eigene Wohnungen gezogen. 17 weitere Wohnungen sind nach Angaben der Projektpartner in Aussicht. Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) hat bislang Unterkünfte für 13 Frauen gefunden. »Darüber hinaus haben uns Vermieter elf weitere Wohnungen versprochen«, sagte Sprecherin Charlotte Riepe. »Wir sind bisher zufrieden«. Ziel sei es, in drei Jahren insgesamt 30 Frauen unterzubringen.

Der ebenfalls beteiligte Verein Neue Chance habe in Kooperation mit der Stadtmission 16 Obdachlose m...