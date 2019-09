»Bringt die Investitions-Offensive endlich auf den Weg.« Das fordert die Berliner Krankenhausgesellschaft, die von einem breiten Bündnis aus Krankenkassen und Gewerkschaften unterstützt wird. In einem offenen Brief appelliert das Bündnis an die Mitglieder des Abgeordnetenhauses, sich für Investitionen in die Berliner Krankenhäuser in Höhe von 3,5 Milliarden Euro bis 2030 einzusetzen.

Die unterzeichnenden Organisationen betonen die Bedeutung der Berliner Krankenhäuser für die Gesundheitsversorgung der Stadt. In den vergangenen Jahren habe sich eine Investitionslücke aufgetan, so dass Berlin seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht gerecht geworden sei. Vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums durch Zuzug in die Hauptstadt und zunehmende Alterung der Bevölkerung seien höhere Investitionen in die Krankenhäuser unerlässlich. »Wer wachsen will, wer den...