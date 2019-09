Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Foto: dpa/David Wolfgang Ebener

Aller Anfang ist schwer, auch und besonders der Start in die Schullaufbahn. Für die ABC-Schützen ist die Schule eine neue Welt; dort beginnt, wie Erwachsene gerne betonen, der Ernst des Lebens. Das klingt zwar oberlehrerhaft, aber es ist dennoch richtig. Von guter Bildung und einem (guten) Schulabschluss hängt ungemein viel ab. Und die ersten Schuljahre entscheiden mit darüber, wie die Chancen für die Kinder stehen, dies zu erreichen. Unterrichtsausfall, überforderte Lehrkräfte und daraus folgende Wissenslücken können sich da katastrophal auswirken. Umso mehr, wenn schon im Kindergarten die nötige Förderung der Kleinen wegen Erzieher- und Geldmangel zu kurz kam. Besonders betroffen: Kinder, deren Eltern nicht die Möglichkeiten haben, (vor-)schulische Defizite außerschulisch mit hohem finanziellen Aufwand auszugleichen.

Obwohl die Probleme bekannt sind und durchaus an Lösungen gearbeitet wird, droht zu vielen Kindern ein unverschuldeter Fehlstart. Denn eine schnelle Lösung ist wohl auch mit Quereinsteigern nicht in Sicht - auch die müssen gefunden und vor allem angemessen qualifiziert werden. Das geht nicht von heute auf morgen in dem Ausmaß, das die Versäumnisse mittlerweile angenommen hat. Generell muss man deshalb zu dem Schluss kommen: Hausaufgaben nicht gemacht, setzen, sechs!