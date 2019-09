Kohlekraftwerke sind ein Auslaufmodell - in der EU werden sie weiter subventioniert

Deutschland, das sich gerade als Kohleaussteiger feiern lässt, gehört zu den noch fünf EU-Staaten, die sogar neue Fördermaßnahmen beschlossen haben. So wurden die Subventionen für Erdgas für Autos bis 2026 verlängert. Auch denkt die Regierung darüber nach, den Umstieg von Privatleuten von Öl- auf Gasheizungen zu bezuschussen, was noch mal ein ganz anderes Kaliber wäre. Ulkigerweise wird beides auch als Klimaschutzmaßnahme gepriesen.

Erneuerbare Energien sind viel teurer als die altbewährten - so lautet eines der Märchen, die die fossile Konzernlobby gemeinsam mit rechten Parteien verbreitet. Und jetzt solle mit CO2-Steuern alles noch teurer gemacht werden. Die Realität sieht freilich ganz anders aus: Seit Jahrzehnten werden fossile Brennstoffe mit Riesensummen vom unwissenden Steuerzahler subventioniert - 55 Milliarden Euro sollen es pro Jahr allein in der EU sein. Ohne diese Förderung würde der Ausstieg viel schneller gehen.

