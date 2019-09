Endlich hat Boris Johnson freie Hand. Diese Nervensägen vom Parlament haben Hausverbot im Westminster-Palast, Demokratie - gut und schön, aber wenn jeder reinredet, wird es ja nie was mit dem Brexit. Und Ende Oktober, wenn sie wieder antanzen dürfen, ist längst alles geregelt. Denn Johnson hat einen Geheimplan, dessen Herausgabe diese sogenannte Opposition lange fordern kann: 1. Der Ärmelkanal wird auf mindestens 60 Kilometer Breite und 15 Kilometer Tiefe ausgebaggert. 2. Aus dem ausgebaggerten Material wird zwischen Irland und Nordirland ein 20 Meter hoher Wall errichtet. 3. Mit dem restlichen Aushub wird der Eurotunnel zwischen Calais und Dover zugeschüttet. 4. Das Königshaus wird in den Ruhestand geschickt und kommt auf den Falkland-Inseln unter Hausarrest. 5. Johnson setzt sich selbst die Krone auf und besteigt als King Boris den Thron. 6. Die uneingeschränkte Monarchie wird ausgerufen. 7. Dann kann das Parlament ja mal versuchen zurückzukommen. wh

