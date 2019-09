US-Präsident lädt Kim Jong Un nach Washington ein und kündigt Atomgespräche an

Dabei waren die Möglichkeiten einer Annäherung zwischen den USA und Nordkorea wohl noch nie so gut wie unter Kim und Trump. Beide eint der Hang zu unorthodoxer Diplomatie samt großer Gesten und abrupten Wendungen, und sie scheinen einander zu mögen. Doch ob das ausreicht, um zu einer Einigung zu kommen? Raketentests sind da sicher keine Hilfe.

Doch dass die USA darauf reagieren, ist nicht ausgemacht. In der US-Regierung gibt es Gegner einer jeglichen Annäherung mit Pjöngjang. Der Präsident hätte wohl gerne den Erfolg, sich als Macher eines Friedensabkommens darzustellen zu können. Die Frage stellt sich, ob Trump nach zwei erfolglosen Gipfeln noch auf Nordkorea setzt, um seine Verhandlungskunst unter Beweis zu stellen.

Viel Zeit bleibt Kim Jong Un nicht mehr: Bis zum Jahresende hat er den USA und deren Präsident Donald Trump Zeit gegeben, um zu einer mutigen Entscheidung bezüglich der Beziehungen zu seinem Land zu kommen. Doch im Weltenlauf ist Aufmerksamkeit ein rares Gut, und derzeit liegt der Fokus von Trump nicht auf Nordkorea. Mit dem zehnten Raketentest in diesem Jahr schickte Kim seinem wertgeschätzten Kollegen Trump nun erneut eine Erinnerung, auch noch da zu sein. Nur wenige Stunden zuvor hatte er ein Gesprächsangebot übermitteln lassen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Kurt Stenger über die Subventionierung des Erdgasabsatzes in Deutschland

Die schwarz-rote Entwicklungspolitik macht den Weg für Konzerne in afrikanische Märkte frei, findet Eva-Maria Schreiber

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!