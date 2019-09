Freigesprochen: Max Zirngast Foto: twitter.com/MaxZirngast

Istanbul. Der wegen Terrorvorwürfen in der Türkei angeklagte Österreicher Max Zirngast ist freigesprochen worden. Das bestätigte sein Anwalt Murat Yilmaz am Mittwoch. Der Staatsanwalt selbst habe den Freispruch von Zirngast und drei weiteren Angeklagten gefordert, weil er keine illegalen Aktivitäten habe nachweisen können. Das Gericht in der Hauptstadt Ankara habe dem stattgegeben. Die schriftliche Urteilsbegründung folge. Zwei zusammen mit ihm festgenommene türkische Aktivisten wurden ebenfalls freigesprochen.

Das Urteil kam überraschend. Yilmaz hatte vor der Fortsetzung des Prozesses noch eine Vertagung erwartet - ebenso wie Zirngast selbst. Im nd-Interview sagte der Beschuldigte: »Eine weitere Vertagung ist wahrscheinlich.«

Am 11. September 2018 war Zirngast gemeinsam mit den beiden türkischen Aktivisten Mithatcan Türetken und Hatice Göz festgenommen worden. Erst nach drei Monaten in Untersuchungshaft kamen die drei am 24. Dezember frei. Nach der Entlassung durfte er das Land aber nicht verlassen. Mit dem Freispruch dürfe Zirngast nun auch ausreisen, sagte sein Anwalt. Interesse daran bekundete er vor dem heutigen Prozess allerdings nicht: »Ich bin gerne in der Türkei, aber wenn man erzwungenermaßen bleiben muss, dann ist das weniger toll.«

Die Anklage hatte für den Österreicher auch weitreichende Folgen im Alltag, wie er »nd« vor dem Prozess erzählte. »Mein Rechtsstatus ist nicht wirklich klar. Ich habe und bekomme keinen Aufenthaltstitel, darf aber nicht ausreisen. In Folge dessen kann ich weder mein Masterstudium wieder aufnehmen, noch habe ich eine Versicherung. Auch mein Bankkonto kann nur eingeschränkt benutzen. Im Alltag herrscht permanente Unsicherheit, ob dieser prekäre Status nicht doch zu Problemen führen kann.«

Die Staatsanwaltschaft hatte Zirngast ursprünglich vorgeworfen, Mitglied der in der Türkei verbotenen linken Organisation TKP Kivilcim zu sein. Zirngast wertete den Prozess als politisch motiviert. Er studierte seit 2015 Politikwissenschaft an der Universität Ankara und engagierte sich für linke Gruppen. Zudem schrieb er für linke Medien wie das deutsche »Revolt«-Magazin und die US-Zeitschrift »Jacobin«. Agenturen/nd