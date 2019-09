Das Gesetzesvorhaben ist nur ein Baustein in der Wohnungsfrage, sagen Aktivisten.

Günstigste Unistädte liegen in Ostdeutschland / Höchste Mieten in Konstanz

Die Große Koalition aus Union und SPD plant derzeit eine Verschärfung der Mietpreisbremse. Einig sind sich die Regierungsparteien etwa, die Regelung, die bislang bei Neuvermietungen in bestehenden Gebäuden in Gebieten mit »angespanntem Wohnungsmarkt« gilt, bis 2025 zu verlängern. Während Vermieterverbände dies strikt ablehnen, halten Verbraucherschützer die Regierungspläne für nicht ambitioniert genug.

Außerdem müsse der soziale Wohnungsneubau deutlich ausgeweitet werden. Um den Bestand an Sozialmietwohnungen bis zum Jahr 2030 auf zwei Millionen zu erhöhen, sei der Bau von mindestens 150.000 preisgünstigen und preisgebundenen Wohnungen pro Jahr nötig. »Wir brauchen jetzt schnell von Bund und Ländern jährlich mindestens sieben Milliarden Euro zweckgebunden für den Bau«, forderte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzel. »Gegen die Krise hilft nur bauen, bauen und nochmals bauen.«

Berlin. Mehr bezahlbarer Wohnraum, besserer Schutz vor Kündigungen und größere Transparenz beim Immobilienbesitz: Mit einem umfangreichen Forderungskatalog hat das am Donnerstag gegründete Aktionsbündnis »Wohnen ist Menschenrecht« einen radikalen Kurswechsel in der Wohnungs- und Mietenpolitik gefordert. Darunter sind eine bundesweite Mietpreisbremse für Bestandswohnungen ohne Ausnahmen, schärfere Regeln gegen Mietwucher und eine deutliche Ausweitung des sozialen Wohnungsneubaus.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Der gefasste Verdächtige, dem verschiedene Autobrände zur Last gelegt werden, ist ein bekannter Täter aus der rechtsextremen Szene.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!