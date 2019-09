Stefano Lombardo (l.) und Christopher Mäuer (M.) gibt es nur im Pop-up-Kollektiv. Der provisorische Bestelldienst liefert seit dem Wochenende Essen in Berlin aus, an dem Deliveroo sich vom deutschen Markt verabschiedet hat. Auch Christophe Chatrenet (r.) fährt seit Kurzem Lieferungen aus. Jetzt suchen sie weitere Unterstützung.

Wie viele Mahlzeiten haben Sie schon ausgeliefert, seitdem Ihr Kollektiv Amras existiert?

Wir hatten insgesamt um die 50 Bestellungen. Ich bin die meisten davon gefahren. Christopher macht das Dispatching, weil er bis vor Kurzem eine Verletzung hatte und deswegen nicht fahren konnte.

Vorher waren Sie bei Deliveroo. Wie ging es Ihnen, als Sie erfahren haben, dass sich der Konzern am 16. August aus Deutschland zurückzieht?

Wir haben davon erst am Montag davor erfahren. Für mich war das lustigerweise eine positive Überraschung. Es passiert gerade Aufregendes, Großes. Solche Ausnahmezustände regen mich an - es hat etwas von Aufbruchstimmung, Revolution.

Haben viele so reagiert?

Andere Menschen waren eher frustriert, keine Arbeit mehr zu haben. Aber für mich als Freelancer war das sowieso ein Leben, das ich für mich so gewählt habe. Meine Kündigungsfrist betrug nur zwei Wochen. Vor allem war es schwierig für mich, von Deliveroo wegzukommen, denn es war ziemlich gutes Geld. Und ich hatte einen besonderen Vertrag, mit vielen Freiheiten.

Es war kein trauriger Abschied?

Ich hatte gar keine Zeit gehabt, mich zu verabschieden. Es ging gleich mit dem Kollektiv los. Als sich die anderen Fahrer*innen getroffen haben, war ich mit dem Projekt beschäftigt. Ohne Deliveroo, vor allem aber auch ohne dessen Fortgang, wäre Kolyma-2 nie entstanden. Wir hatten das Projekt seit Jahren im Kopf, aber für mich und die anderen Fahrer*innen war es schwierig, es umzusetzen - die Sicherheit, die Deliveroo uns gegeben hat, verhinderte, dass wir Amras überhaupt starten.

An dem Freitag im August war es mit Deliveroo dann vorbei ...

Wir hatten uns am selben Montag getroffen, als die Mail kam. Am Mittwoch hatten wir die Idee, einen anderen Lieferservice zu starten, und am Freitag haben wir schon losgelegt. Aber zur Zeit gibt es noch zwei Gruppen in Berlin: eine große Gruppe von ehemaligen Deliveroo-Fahrer*innen, von der wir auch Teil sind, und es gibt uns, quasi ein kleineres Kollektiv. Aber wir arbeiten auch für die größere Gruppe. Dort ist die Situation etwas schwierig, da es zu viele zu unterschiedliche Leute sind, die bisher nicht viel miteinander zu tun hatten und nur vereinzelt miteinander gearbeitet haben. Diese Gruppe ist also noch in der Orientierungsphase.

Wie lange arbeiten Sie schon als Kurier?

Ich hab diesen Job mit Deliveroo angefangen, das war im April 2015. Davor war ich Putzmann bei der BioCompany und zwei Jahre davor habe ich in Italien zusammen mit meinem Vater als Imker gearbeitet. Ich hatte schon alle möglichen Jobs, aber bei Deliveroo war ich am längsten dabei.

Wie viele arbeiten zurzeit bei Amras?

Wir sind noch zu zweit. Wir haben es mit weiteren Personen versucht, aber das hat leider bisher nicht so geklappt. Wir brauchen mehr Mitstreiter*innen, wir wollen schließlich ein Kollektiv sein - es ist aber schwierig, Menschen zu finden. Wir arbeiten mit hohem Tempo, und es müssen viele Entscheidungen schnell getroffen werden. Dafür braucht man nicht nur eine hohe zeitliche Verfügbarkeit, sondern es ist auch wichtig, dass man menschlich miteinander zurechtkommt, dass man bestimmte Grundwerte teilt, ohne diese überhaupt diskutiert zu haben. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger um mit der Aufnahme von neuen Menschen.

Vor Kurzem haben wir beispielsweise Pizza für die Hostelmitarbeiter*innen von Wombat’s geliefert. Wir haben an der Bestellung nur drei Euro verdient, das war total unwirtschaftlich. Uns war das aber egal, wir fanden es solidarisch, dass sie bei uns bestellt haben und haben uns gefreut, die Lieferung überhaupt machen zu dürfen. Nicht alle waren da unserer Meinung.

Wie wollen Sie weitere Beteiligte finden?

Christopher und ich sind schon ein eingespieltes Team. Jetzt probieren wir es mit einem anderen System: Wir versuchen, dass die Fahrer*innen, die für Deliveroo in einer jeweiligen Zone gearbeitet haben, sich nun selbst organisieren, wie beispielsweise Christophe zusammen mit Christopher in Schöneberg. Wir stellen dafür die Plattform zur Verfügung und unser Dispatching-System, und sie können die Bestellungen übernehmen und behalten den Gewinn. Die Einbindung ins Kollektiv verläuft parallel in einem langsameren Prozess.

Eine Kritik an Deliveroo war die Undurchsichtigkeit des Bewertungssystems für die Fahrer*innen und des Algorithmus der App. Benutzt Kolyma-2 ein ähnliches System?

Zurzeit arbeiten wir eh nur manuell und haben keinen Algorithmus. Aber die Richtung, in die wir gehen wollen, ist Open Business - also alles transparent zu machen: unsere Zahlen, wie viel wir verdienen, wie hoch unsere Ausgaben sind und wie wir den Gewinn aufteilen.

Auch die Arbeitsbedingungen bei Deliveroo wurden oft kritisiert. Wie sehen diese bei Ihnen aus?

Die Arbeitsbedingungen sind bei uns viel, viel, viel schlimmer. (lacht)

Weil Sie zu wenige Leute sind …

Die Arbeitsbedingungen setzen sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Ein wichtiger Punkt ist, wie man bezahlt wird. Wir haben so wenige Aufträge, wir haben keine Investoren. Was wir gerade verdienen, sind rund 50 Cent in der Stunde. Viele Fahrer*innen hatten nicht verstanden, dass Deliveroo in Deutschland wahrscheinlich gar keine Profite gemacht hat und dass sie von den Millionen der Investoren gelebt haben. Nur deswegen konnte Deliveroo höhere Löhne anbieten als andere Kurierfirmen, die von ihren Profiten existieren.

Was müsste sich da ändern?

Ich war immer der Meinung: Wenn man die Branche verändern will, müsste man den Versuch unternehmen, die kleineren Kurierbuden zusammenzuschließen, anstatt eine weitere Firma aufzumachen. Das normale Kuriergeschäft unterscheidet sich aber auch aufgrund der verschiedenen Zustellungszeitfenster vom Essenslieferdienst.

In Berlin liegt das Monopol jetzt bei Lieferando. Wie sehen Sie das?

Es ist das Schlimmste, was in einer Marktwirtschaft passieren kann.

Geht es bei Amras um die Jobs, um die politische Sache oder um beides?

Ich denke, Arbeit ist immer politisch, oder? Natürlich geht es uns um eine Arbeit, die uns Spaß gemacht hat und für die wir gutes Geld bekommen haben. Viele wollen weiterhin fahren. Jetzt den selben Job zu machen, ist aber wie eine komplett andere Arbeit: Wir müssen mehr organisieren als fahren, denn es geht darum, den bestehenden kurzfristigen Pop-up-Betrieb am Laufen zu halten und womöglich in einen richtigen Kollektivbetrieb umzuwandeln. Wenn ich träumen darf: Ich würde mir wünschen, dass das Projekt sozial und ökologisch tragfähig, ästhetisch interessant und eine gewisse kulturelle Tiefe besitzen wird.

Bestellen Sie selbst auch Essen?

Ja. Aber nicht oft, so einmal im Monat.

Früher waren Essensbestellungen nach Hause eher ein Luxus, und heute macht das fast jeder. Warum hat sich das Konsumverhalten so verändert?

Ich bin in einem kleinen Dorf in Norditalien aufgewachsen. Ich erinnere mich, dass es damals einen Pizzaladen gab, der auch Lieferservice angeboten hat. Und teuer war es auch nicht. Einige Restaurantbetreiber*innen haben auch die gleichen Preise für das gelieferte Essen wie im Laden. Und wenn man zu zweit oder zu dritt isst, dann ist das auch keine große Ausgabe, finde ich. Manchmal ist es einfach bequemer. Ich koche sehr gerne, aber ab und an habe ich weder Bock zu kochen noch rauszugehen.

Ihr Motto ist »Sei faul, sei solidarisch, bestelle jetzt«. Warum sollte man bei Kolyma-2 bestellen?

Weil wir lokal sind, weil wir ein Pop-up-Kollektiv sind, und weil wir versuchen, nachhaltig zu sein. Wir wollen nur mit Fahrrädern unterwegs sein und außerdem weg von den ganzen Verpackungen und dem Müll - wir überlegen, verschiedene Arten von Pfandbehältern zu benutzen, die die Kurier*innen dann wieder im nächsten Laden abgeben können. Wir wollen transparent sein, sozial und erfolgreich.