Auf linken Gewerkschaftstreffen immer zu hören: Beschäftigte verschiedener Branchen könnten füreinander kämpfen, Eltern gemeinsam mit Erzieherinnen, Angehörige von Patienten an der Seite von Pflegekräften. Wie weit geht die Solidarität? Foto: dpa/Fredrik Von Erichsen

In den vergangenen fast 20 Jahren Jahren hat Frank Bsirske erlebt, wie Verbesserungen für Beschäftigte erreicht werden können - und wie es der Gegenseite gelingt, Verschlechterungen durchzusetzen. Im Jahr 2000 wurde er überraschend zum Vorsitzenden der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Transport und Verkehr (ÖTV) gewählt, wenige Monate später wurde er Chef der Gewerkschaft ver.di, in der sich fünf Gewerkschaften zusammengeschlossen hatten. Wer so viel Erfahrung mit sozialen Konflikten hat, müsste Ideen haben, wie man heute die Lage von abhängig Beschäftigten verbessern kann und welche Strategien erfolgversprechend sind. Also haben wir ihn bei seinem Besuch im »nd« danach gefragt.

Herr Bsirske, kaum waren Sie zum ÖTV-Chef gewählt, ging es so richtig los mit dem Sozialabbau: Zuerst hat die rot-grüne Regierung Renteneinschnitte beschlossen, dann die Arbeitsmarktreformen. Die Entscheidungen sind lange her, Hartz IV ist immer noch da. ...