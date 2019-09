Die Technik steht bereit – aber in kleineren Krankenhäusern dürfte der OP-Saal häufiger leer bleiben. Foto: imago images/Indiapicture

Die Einschläge kommen näher: 2016 empfahl die Wissenschaftsakademie Leopoldina, die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland deutlich zu reduzieren. Verweise auf die drastische Zentralisierung der Krankenhauslandschaft in Dänemark häuften sich in den Medien. In diesem Sommer legte die Bertelsmann-Stiftung eine Studie vor, die ebenfalls die Schließung eines Teils der Kliniken empfiehlt, um der Personalnot zu begegnen und die Versorgung zu verbessern.

Am vergangenen Donnerstag trat dann der Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens, Karl-Josef Laumann (CDU), mit detaillierten Zahlen zur Situation in seinem Bundesland an die Öffentlichkeit. Jedes zweite der rund 340 Krankenhäuser schreibt demnach rote Zahlen. Gleichzeitig weist das NRW-Gutachten auf eine medizinische Überversorgung hin, die nicht automatisch gute Qualität bedeutet. Beispiel Knieprothesen: 2017 gab es an 233 Krankenhäusern mehr als 30 000 Operationen - mehr als die Hälfte...